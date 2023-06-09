الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا يوليو المقبل

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع في سوتشي، مؤكداً أن "كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر".

واتفق الرئيسان في وقت سابق على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي روسيا البيضاء الحليفة المقربة لموسكو، على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية.

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