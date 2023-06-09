الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن: نرحب بأى مبادرة تدفع روسيا للانخراط فى المفاوضات

إليزابيث ستكني
إليزابيث ستكني

قالت إليزابيث ستكني، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بأي مبادرة تجعل روسيا تنخرط في المفاوضات، متابعة: "إذا توقفت روسيا عن القتال فلن تكون هناك حرب، أما إذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها فلن تكون هناك أوكرانيا".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ندعم كل الجهود سواء من جانب الصين أو أي دولة مستعدة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وعن الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة في دعمها السخي لأوكرانيا قالت: "نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في المعركة"، مشيرة إلى أن أمريكا فعلت كل ما في وسعها لمحاولة تقليل التصعيد الروسي.

كما أكدت ستكني أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما احتاج الأمر.

وتابعت: "نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة، وأن تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يأتي الوقت".

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