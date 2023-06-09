الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز رنتيس الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

وأضافت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز رنتيس بدأ مواطن فلسطيني في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المواطن الفلسطيني.

وما زال جيش الاحتلال يحقق في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية، خاصة أن الفلسطيني القتيل قد وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.

الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عملية طعن جندى جيش الاحتلال

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