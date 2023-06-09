الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الجمعة 9 يونيو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع " horoscope" حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الميزان: 

ستنشط ذهنيًا وإبداعيًا وستطور مهاراتك، ستحافظ على حذرك قبل الإقبال على أي خطوة عاطفية.

 

ستكون في حالة من الانسجام مع شريك حياتك أو صديق مقرب، وستشاركه أفراحك وأحزانك، ستكون قادرًا على إيجاد التوازن بين حياتك المهنية والشخصية.

 

برج الدلو: 

ستفكر بشكل قاطع في إيجابيات وسلبيات حياتك، ستظهر لك فرص لإبراز قدراتك وإثبات جدارتك.

ستكون في حالة من الابتكار والتميز، وستطرح أفكارًا جديدة ومبتكرة، ستكون قادرًا على التعاون مع الآخرين والانخراط في مشاريع جماعية.

 

برج الجوزاء: 

ستواجه تحديات مهنية وستتمكن من الوصول إلى أهدافك، ستظهر لك فرصة للتعبير عن مشاعرك.

ستكون في حالة من التجديد والتغيير، وستسعى إلى تعلم أشياء جديدة، ستكون قادرًا على التواصل بشكل رائع وإقناع الآخرين بأفكارك.

 

صفات الأبراج الهوائية:

الأبراج الهوائية هي الأبراج الفلكية التي تنتمي لعنصر الهواء، ومنه جاءت تسميتها، حيث يعتبر الهواء عنصر التواصل والتعارف وتحليل المعطيات، كما أن أصحاب هذه الأبراج يتسمون بالذكاء، وسهولة اتخاذ القرارات.

 

الأبراج الهوائية تضم برج الجوزاء، الميزان والدلو، حيث يشترك أصحاب الأبراج الهوائية في حبهم للحرية، والانطلاق، والذكاء، وحب التغيير، وفي الحب، هم شخصيات مستقلة، لكنهم أيضًا مخلصون لشركائهم، وفي المال، هم مبدعون، ويحبون تجربة الأشياء الجديدة، ويميلون للمخاطرة، وفي الصحة هم نشيطون، ويحبون الأنشطة التي تحفز عقولهم وأجسامهم.

 

تتميز مواليد الأبراج الهوائية بحب الإطلاع، الثقافة، سرعة البديهة، الإدراك، العمق في التفكير، المثالية، الديناميكية، الانفتاح في العلاقات، حب الكلام، السرعة في القرار و حب المناقشة و الجدال و المرح و الدهاء، أما السلبيات يتسمون بالثرثرة، القلق، العصبية، قلة التركيز، اللامبالاة، السطحية.

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