الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الجمعة 9 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع " horoscope" حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج العذراء: 

ستخضع لضغوط كبيرة وستحمل مسؤوليات أكثر من طاقتك، ستظهر لك فرص للتفاوض والمكاسب.

ستكون في حالة من التحليل والانضباط، وستطور مهاراتك وقدراتك، ستكون قادرًا على التخطيط لمستقبلك بحكمة ودقة.

 

برج الجدي: 

ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن استمرار علاقتك أم لا، ستظهر لك فرص لإجراء مقابلات عمل ناجحة.

ستكون في حالة من الجدية والمسؤولية، وستعمل بجهد وإخلاص، ستكون قادرًا على تحقيق نجاحات مهنية ومكاسب مادية.

 

برج الثور: 

ستواجه عثرات عاطفية وستحتاج إلى التحلي بالصبر، ستحقق نجاحات كبيرة غير متوقعة على الصعيد المهني.

ستتأثر بالطاقة الرومانسية والإبداعية، وستذهب في موعد أو تنغمس في هواية، ستكون قادرًا على التفاهم مع الآخرين والتعاطف معهم.

 

 

صفات الأبراج الترابية:

الأبراج الترابية تضم برج الثور، العذراء والجدي. يتميز الأبراج الترابية بالصبر، والمهارات الفنية، وتتطلب أعمالهم الكثير من الطاقة والالتزام. في الحب، هم عشاق، ويمكن الاعتماد عليهم للغاية وجاذبيتهم مدفوعة بحواسهم. 

 

في المال، هم معجبون بالأشياء الجميلة، يقومون بالتفاخر بشراء الأشياء الفاخرة، كما أنهم جيدون في التخطيط والادخار والميزانية، وفي الصحة، يعتبر الروتين مهمًا بالنسبة لهم، فهم يفضلون إتباع تمرين أو تمرينين يفضلونهما ويلتزمون بهما.

 

الأبراج الترابية من الشخصيات التي تسعى دائماً للمثالية والكمال إذ تهتم بأدق التفاصيل من أجل إنجاز المهمات والأعمال بشكل مثالي.

 

أنثى العذراء شديدة التنظيم والترتيب ولا تحب الفوضى ولا تستطيع العيش في بيئة غير مرتبة أو منظمة، كما أنها دقيقة جداً في مواعيدها وتحترم كلمتها ووعدها.

 

المرأة من برج العذراء حساسة جداً ومن الشخصيات سريعة التأثر والبكاء عند التعرض لموقف محرج أو محزن أو مؤثر حتى وإن كان مشهداً تمثيلياً وتعتبر قريبة وسخية.

 

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