وزير التجارة الزامبى: لا بد من زيادة التبادل التجارى بين دول الكوميسا

قال تشابوكا موليجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، إنه لا بد من زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات مع أحمد بشتو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لوسكا بزامبيا أنه لا بد من منع توريد المواد الخام بدون قيمة مضافة ومن ثم يمكن الحصول على مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استخراج النحاس وتصديره بدون قيمة مضافة، ولابد أن تكون هناك أولويات واضحة تتبناها كافة الدول.

وأكد أن إفريقيا لا يمكن الاستغناء فيها عن الطاقة والاهتمام بمحطاتها، وكذلك استغلال الطاقة الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر، ولا بد من تقديم شكبات الطرق والمرافق لتحقيق النجاح.

مصر لديها بعض نقاط قوة وزامبيا ستستفيد منها

وتابع أن مصر لديها بعض نقاط قوة وزامبيا ستستفيد منها وأن مصر قوية في التصنيع ما يؤهلها لتوريد المركبات لزامبيا، موضحًا أنه يجب أن نتجنب التنافس بين بعض وأن نبني على نقاط القوة للعودة بالنفع على بعض، وعلينا العمل كفريق واحد.