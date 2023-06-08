رئيس هيئة ميناء دمياط: وزارة النقل تسعى لتحويله لميناء محورى لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط

رئيس هيئة ميناء دمياط: وزارة النقل تسعى لتحويله لميناء محوري لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط

أكد أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الإنجازات التي تتحقق بالميناء تأتي نتاج دعم ومساندة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ضمن خطة الوزارة لتحويل ميناء دمياط لميناء محوري لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط.

جاء ذلك خلال استقباله النائبة رحاب موسى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال زيارتها اليوم الخميس لهيئة الميناء، لتفقد ما يتم من مشروعات قومية على أرض ميناء دمياط.

وتفقدت رحاب موسى، الأعمال الإنشائية وتجهيزات البنية الأساسية لمشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، كما تفقدت مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بطول 1420 مترًا، واستمعت لشرح من أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والاستثمار حول المشروع، المنتظر افتتاحه قريبًا باعتباره أحد أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها بميناء دمياط.

كما تابعت جهود إعادة تخطيط عدد من الأماكن داخل الميناء؛ لإقامة المزيد من المخازن والساحات لاستيعاب حركة الطلب المتزايد، وكذلك جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية؛ لتحقيق السيولة اللازمة لتيسير حركة البضائع.

وأعربت النائبة رحاب موسى، عن سعادتها بما رأته من مشروعات كبرى تقام على أرض ميناء دمياط، موجهة الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على رأس المنظومة الناجحة التي شاركت في هذه الإنجازات.