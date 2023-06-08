الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة ميناء دمياط: وزارة النقل تسعى لتحويله لميناء محوري لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط

رئيس هيئة ميناء دمياط: وزارة النقل تسعى لتحويله لميناء محورى لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط

ميناء
ميناء

أكد أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الإنجازات التي تتحقق بالميناء تأتي نتاج دعم ومساندة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ضمن خطة الوزارة لتحويل ميناء دمياط لميناء محوري لحركة تجارة الترانزيت بمنطقة المتوسط.

جاء ذلك خلال استقباله النائبة رحاب موسى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال زيارتها اليوم الخميس لهيئة الميناء، لتفقد ما يتم من مشروعات قومية على أرض ميناء دمياط.

وتفقدت رحاب موسى، الأعمال الإنشائية وتجهيزات البنية الأساسية لمشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، كما تفقدت مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بطول 1420 مترًا، واستمعت لشرح من أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والاستثمار حول المشروع، المنتظر افتتاحه قريبًا باعتباره أحد أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها بميناء دمياط.

كما تابعت جهود إعادة تخطيط عدد من الأماكن داخل الميناء؛ لإقامة المزيد من المخازن والساحات لاستيعاب حركة الطلب المتزايد، وكذلك جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية؛ لتحقيق السيولة اللازمة لتيسير حركة البضائع.

وأعربت النائبة رحاب موسى، عن سعادتها بما رأته من مشروعات كبرى تقام على أرض ميناء دمياط، موجهة الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على رأس المنظومة الناجحة التي شاركت في هذه الإنجازات.

المهندس كامل الوزير وزير النقل المهندس كامل الوزير الطلب المتزايد الطرق الداخلية حركة البضائع جولة ميدانية رئيس هيئة ميناء دمياط رفع كفاءة الطرق رئيس مجلس إدارة

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

5 يونيو «1-3»

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية

رئيس «حلوان للآلات والمعدات» لـ«الدستور»: مهمتنا تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتنا العسكرية

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي فى البحيرة

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة الكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس