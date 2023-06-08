المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل بأوائل الشهادة الإعدادية

تحتفل اليوم المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بأوائل طلاب الشهادة الإعدادية، بواقع خمسة وعشرين طالبًا، بالإضافة للطلاب الأوائل على مستوى محافظة المنوفية.

وحصلت على شهادة أوائل الشهادة الإعدادية العامة الطالبة أسيل أيمن جمعة ريش وإيمان أبو السعود سعد وجني ياسر عبد العزيز سويدان.

وهنأ مجدى أبو السعد مدير المدرسة: الطلاب الفائقين والمتميزين مؤكدًا على دور المدرسة وأولياء الأمور في تقديم مستوى تعليمي وثقافي متميز، ينهض بالطلاب فكريًا ويجعلهم قادرين على التفوق.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.