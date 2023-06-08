الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق التدخل السريع بالغربية ينجح فى إنقاذ مُسن ونجله المريض

إنقاذ مُسن ونجله
إنقاذ مُسن ونجله المريض

نجح فريق التدخل السريع بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع، ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية، في إنقاذ مسن يتجاوز عمره 83 عامًا، ونجله الذي يعاني من شلل أطفال في العمر 54 عامًا، في منطقة قحافة، التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية. 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد الدكتور خالد أبوالمجد أنه فور ورود البلاغ، تم إخطار أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوي، وكيل المديرية بالحالة، والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم.

وأضاف أبوالمجد أنه تم تشكيل لجنة لمناظرة الحالة، وتبيَّن أن الحالة لرجل مسن من مواليد 1941، وابنه من مواليد عام 1967، مصاب بشلل أطفال، ويتحرك بصعوبة، مشيرًا إلى أن الفريق قام على الفور بعمل الفحوصات اللازمة بواسطة زوجة نجل المسند، والتي تقوم بخدمتهم منذ أكثر من 18 عامًا، بالرغم من أن زوجها توفي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها لم تتوقف عن خدمتهم لولا إصابتها بانزلاق غضروفي.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أنه تم إدخالهم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة، التابعة لجمعية الدفاع، حيث إنها الدار الوحيدة التى يدخل بها الحالات غير القادرة على خدمة نفسها.

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