محافظ القليوبية يبحث إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة شبين القناطر، التي تتكون من 9 وحدات محلية وعدد 36 قرية، وذلك لإنشاء 704 مشاريع بكافة القطاعات المختلفة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع على حدة للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات، وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع ناقش الهجان موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمسندة لشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بجميع القرى البالغ عددها 36 قرية، وتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لعدد 35 قرية، وجارٍ العمل بقرية المريج وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50%.

كما تم الانتهاء أيضا من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي، وجار العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 34 قرية تم الانتهاء من عدد 15 قرية، وجار العمل بعدد 10 قرى بنسبة أكبر من 50% و9 قرى بنسبة أقل من 50%، وبالنسبة للاتصالات جار العمل بمشروع تركيب الألياف الضوئية لعدد 36 قرية تم الانتهاء من 13 قرية، وجار العمل بعدد 23 قرية، وسيتم الانتهاء من جميع المشروعات المتأخرة في 30/6/2023 .

كما تم تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي والتابعة للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وهي محطات (كفر الصهبي – طحوريا – الكوم الأحمر – الأحراز – مأخذ مياه عرب جهينة – نوى) وتم نهو عدد 8 مشروعات لشبكات الكهرباء بعدد 8 قرى (كفرشبين – الشوبك – الأحراز – منية شبين – كفر طحا – القلزم – كفر الشوبك – عرب الغديري) وجار العمل بعدد 26 مشروعا لشبكات الكهرباء سيتم الانتهاء منها منتصف يونيو القادم.

وفي قطاع مشروعات شبكات الغاز الطبيعى تم الانتهاء من عدد (12) قرية شبكة داخلية وخارجية والأحراز - كفر شبين الشوبك - منية شبين - نزلة عرب جهينة – عرب الصوالحة - كفر الشوبك القلزم - كفر طحوريا - كفرطحا - طحوريا - طحانوب)، كما تم نهو عدد (3) قرى شبكة داخلية وجار العمل في الشبكة الخارجية (نوى - الحسانية - كفر سليمان الور)، وجار العمل بعدد 15 قرية سيتم الانتهاء منها في 30/6/2023 .

وفي قطاع المجمعات الحكومية تم الانتهاء من عدد (8) مجمعات حكومية خدمية بقرى (كفر شبين - نوي - منشأة الكرام - طحانوب - طحوريا - المريج – الأحراز) وجار النهو في عدد مجمع حكومي بقرية القشيش بنسب تنفيذ (95%)، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 9 مجمعات زراعية بتلك القرى وإنشاء عدد 6 مشروعات وحدات إسعاف تم الانتهاء منها بالكامل.

وفي القطاع الصحي جار العمل بإنشاء 24 مشروعا قد تم الانتهاء من 4 مشروعات وجار العمل بعدد 20 مشروعا في مراحل التشطيبات النهائية سيتم الانتهاء منها آخر يونيو القادم.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد (10) مراكز شباب بقرى (الحصافة - عرب صبيح - الشوبك - كفر شبين - زاوية الشيخ سند (كفر شبين) - الأحراز - عرب جهينة - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - تل بني تميم) وجار الانتهاء من عدد (5) مراكز شباب منشأة الكرام - كفر الشوبك - الزهويين - كفر طحوريا - عرب الصوالحة) بنسبة تنفيذ 93%، كما تم الانتهاء من إنشاء جديد لعدد (5) مراكز شباب بقرى (منية شبين - كفر الدير- المريج- كفر سليمان الور - نوي) وجار الانتهاء من عدد (5) مراكز شباب بقرى (كفرالشرفا القبلي - القشيش - القلزم طحوريا - الجعافرة) بنسبة تنفيذ 93%.