الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل عيد الأضحى المبارك بأيام.. الفرق بين الأضحية والنذر

ذبح الأضحية
ذبح الأضحية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك للعام 2023، والذي يعتبر من أهم طقوسه الأضحية، فيحرص المسلمون على فدية الأضحية بنية تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى، وللأضحية طقوس دينية بعينها يتساءل عنها العديد من الأشخاص باقتراب عيد الأضحى كل عام.

ويستغل البعض عيد الأضحى لتقديم النذر أيضًا كون الأضاحي بمختلف أنواعها تنتشر بكثرة، وذلك ما يدفع العديد للبحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن الفرق بين الأضحية والنذر والتساؤل حول إيجاز الجمع بينهم.


الفرق بين الأضحية والنذر بعيد الأضحى:

أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز الخلط بين الأضحية والنذر، حيث إن الأمر مختلف عن بعضه، وذلك كون النذر لا يجوز الأكل منه لأنه يجب أن يوزع جميعه للفقراء والمساكين، أما الأضحية فهي تذبح للمنزل ويجوز الأكل منها بعد توزيع المحدد منها للفقراء والمحتاجين.

والنذر لا يجوز المشاركة به في ذبيحة مثل البقرة، ولكن يجب أن تكون فردية، ويتمثل ذلك في خروف أو ماعز، ولأخذ الثواب كاملا لا يجوز الأكل منه، حيث يجب أن يوزع كله على الفقراء والمساكين، أما
هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر في عيد الأضحى المبارك:

أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر، فالأمر يختلف عن بعضه، حيث النذر لا يجوز تناول أي منه أما الأضحية يتم التصرف بها وتقسيمها، إذ يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، حيث إذا تم أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ وذلك لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

الضحايا والهدايا عيد الأضحى المبارك خروف أو ماعز الأضحية والنذر فدية الأضحية عيد الأضحى

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