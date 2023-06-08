الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح معرض الطلاب الوافدين بـ"تربية فنية حلوان"

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولى بكلية التربية الفنية، عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الكلية بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ورحب رئيس جامعة حلوان بالدكتور عبد الرحمن عبدالله الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة السعودية، مؤكدا أن فعاليات معرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولى بكلية التربية الفنية  تعد مناسبة هامة تسلط الضوء على مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية.

وخلال الجولة في المعرض، شاهد "قنديل" الأعمال الفنية المعروضة واستمع إلى شرح الطلاب عن أفكارهم وتفاصيل إنجازاتهم.

ويعكس المعرض اهتمام جامعة حلوان بدعم وتشجيع المواهب الشابة، ويشكل المعرض منبرًا حقيقيًا لعرض التنوع الثقافي للطلاب الوافدين، حيث يتيح الفرصة لاستكشاف ثقافات جديدة والاستمتاع بتجربة فنية فريدة، فهو فرصة رائعة للطلاب الوافدين للاندماج في المجتمع الجامعي والتعرف على زملائهم والمشاركة في الأنشطة الفنية، حيث يساهم هذا المعرض في تعزيز الشعور بالانتماء.

ومن جهته، أفاد الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، بأن أفتتاح معرض الطلاب الوافدين يعد فرصة لتعزيز تعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمجتمع الجامعي، ويعد هذا المعرض مناسبة رائعة للتعريف بثقافات متنوعة وأساليب فنية جديدة.


 

أعضاء السفارة الأنشطة المختلفة التع الأنشطة التربية افتتاح

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