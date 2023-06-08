وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذًا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة "جريفولز" الإسبانية في نوفمبر 2020، وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشري" الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت" بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطًا بمعدلات التبرع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.