قرار وزارى بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل بـ15 مايو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 127 تابع، في 7 يونيو سنة 2023، قرار وزير الداخلية رقم 1042 لسنة 2023، بأن تنشأ بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسمى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو 1 و2 و3 و4 و5 و6.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز والتأهيل المجتمعي.

تقرر في المادة الأولى أن تنشأ بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسمى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو 1 و2 و3 و4 و5 و6، وفي المادة الثانية بأن تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المشار إليها في المادة السابقة، العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وفي المادة الثالثة بأن يُلغى ما يخالف أحكام هذا القرار، وفي المادة الرابعة بأن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 7 يونيو 2023.