أسامة الشاذلي عن روايته "السلطان": أكتبها منذ كنت في العاشرة

صدر حديثًا عن دار ليدرز للنشر والتوزيع رواية "السلطان" تأليف الروائي والكاتب الصحفي أسامة الشاذلي.

وقال أسامة الشاذلي في تصريح خاص لـ"الدستور" عن الرواية: “أكتب هذه الرواية منذ كنت في عمر العاشرة، أتخيل فرسانا شاركوا في فتح الأندلس وعادوا لبلادهم بعد الهزيمة في توربواتييه”.

وجاء في التصدير: “الحاضر امتداد الماضي، والمستقبل ابن الحاضر، يكملون بعضهم البعض، فماذا يحدث عندما يصطدمون؟”.

غلاف الرواية

تفاصيل الرواية

سلطان حارب في الأندلس في القرن الثامن الميلادي وأكمل حربه في مصر في القرن العشرين، فارس أمازيغي وكتيبته القيروانية يصلون إلى صحراء مصر الغربية بعد الهزيمة أمام الفرنجة ليسكنوا قلعة مرصودة تقودهم حتى عام 1981.

أما عن المؤلف أسامة الشاذلي فهو صحفي وروائي وضابط سابق في الجيش المصري.

أسس عدة مواقع الكترونية أهمها موقع السينما وكسرة والمولد والميزان، وكتب ٧ روايات سابقة هي "سيد الأحلام" و"قهوة الحرية" و"كفر العبيط" و"نوستالجيا" و"سيرة عباد الشمس" و"أغسطس" و"نورماندي".