مطران القوصية يستقبل كورال الماء الحي بكاتدرائية "قلب يسوع الأقدس"

استقبل الأنبا مرقس وليم ، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، أعضاء كورال الماء الحي بكاتدرائية “قلب يسوع الأقدس” بالقوصية، لتهنئة الأنبا مرقس وليم لتكريسه مطراناً لايبارشية القوصية.

كان الكوريل الذي يضم بين جوقته باقة من الأصوات الجميلة والمواهب الفريدة قد قام بإهداء ترنيمة "لمجد الله" من تأليف وتلحين أعضاء الكورال إلى نيافة الأنبا مرقس تجاوب مع شعاره الأسقفي. وقد قام الكوريل بترنيميها خلال قداس السامة الأسقفية للأنبا مرقس يوم 25 مايو 2023.

خلال اللقاء، أثنى الأنبا مرقس وليم على الدور المتميز الذي يقوم به كورال الماء الحي في تشجيع أبناء الكنيسة على الترانيم والصلوات متمنيا لأبناء الماء الحي المزيد من الإبداع والعطاء.

ومن جهته، التقى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك وأعضاء جمعية القديس مار منصور لخدمة الفقراء بالقوصية.

وحمل أعضاء الجمعية تهنئة أبناء النشاط المنصوري للأب المطران بتكريسه أسقفاً لايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

من جهته، عبر الأنبا مرقس وليم عن سعادته بخدمة مار منصور فى رعاية الفقراء بالايبارشية داعياً أعضاء الجمعية إلى معايشة الروحانية المنصورية فى البحث عن أخوة الرب والاعتناء بهم كقول رب المجد "كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار بي قد فعلتم".