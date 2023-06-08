الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة برلمانى للحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار

أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.

وقال النائب: "تتعرض صناعة الدواجن والتي يعمل فيها الملايين من المصريين لأزمة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن التوسع في عمليات الاستيراد الخارجي، لا سيما استيراد أجزاء من الدواجن".

وأشار أبوالعلا إلى أن صناعة الدواجن لا يعمل فيها ملايين بشكل مباشر فقط، ولكن هناك ملايين آخرين في صناعات مغذية ومرتبطة بها، قائلًا: "الأمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ ما يلزم لدعمها وانتشالها في ظل ما تعانيه من أزمات متتالية وآخرها الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف".

وأكد عضو مجلس النواب أن إشكاليات صناعة الدواجن لا تتوقف عند الاستيراد فقط، ولكن استيراد بعض أجزاء الدواجن أمر يثير القلق صحيًا، لأنها في بعض الأحيان تكون مجهولة المصدر أو تتم ذبحها بطرق لها آثار صحية سلبية، كما أن الاستيراد يعد نزيفًا للعملة الصعبة التى تحتاجها مصر خلال هذه المرحلة ومن ثم دعم هذه الصناعة خطوة مهمة بدلًا من التوسع فى الاستيراد خاصة أننا فى وقت سابق في مصر نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب أيمن أبوالعلا الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار وتقديم الدعم اللازم لها، مشددًا على ضرورة مراعاة أسعار الأعلاف التي انخفضت عالميًا ولا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ في مصر.

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