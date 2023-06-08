الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 10 منشآت غير مرخصة وإعدام 281 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط

حملات علي المنشأت
حملات علي المنشأت الغذائية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية؛ لمراقبة الأغذية للمرور على المنشآت الغذائية من مخازن مواد غذائية ومطاعم ومقاهي ومحلات بقالة وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مراقبي عام الأغذية بالمديرية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على 57 منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية.

كما تم سحب 45 عينة من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أنه تم ضبط 24 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 43 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير59 محضر للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد موسى، أن الحملة أعدمت 281 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وإعدام 75 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم غير صالحة للاستخدام.

من جهته، أكد صلاح همام، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، استمرار الحملات اليومية على مختلف المراكز والمدن بالتعاون مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

IMG-20230608-WA0003
IMG-20230608-WA0003
IMG-20230608-WA0004
IMG-20230608-WA0004
IMG-20230608-WA0005
IMG-20230608-WA0005
IMG-20230608-WA0006
IMG-20230608-WA0006
IMG-20230608-WA0007
IMG-20230608-WA0007
IMG-20230608-WA0009
IMG-20230608-WA0009
IMG-20230608-WA0010
IMG-20230608-WA0010
IMG-20230608-WA0008
IMG-20230608-WA0008
IMG-20230608-WA0011
IMG-20230608-WA0011
IMG-20230608-WA0012
IMG-20230608-WA0012
IMG-20230608-WA0002
IMG-20230608-WA0002
IMG-20230608-WA0014
IMG-20230608-WA0014
IMG-20230608-WA0013
IMG-20230608-WA0013
إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مراقبة الأغذية اشتراطات الصحية الدكتور محمد زين الدين حافظ المنشآت الغذائية بتكثيف الحملات حمله تفتيشية مكبرة ضبط المخالفات غلق 10 منشآت للإستهلاك الآدمى للاشتراطات الصحية مديرية الصحة بأسيوط مفتشي الأغذية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس زامبيا

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

مستشار رئيس غانا للشئون الصحية: استفدنا من تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مشروع نفق وكباري "السادات".. إنفراجة مرورية ومقصد سياحي بالإسكندرية

رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس