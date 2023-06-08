غلق 10 منشآت غير مرخصة وإعدام 281 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية؛ لمراقبة الأغذية للمرور على المنشآت الغذائية من مخازن مواد غذائية ومطاعم ومقاهي ومحلات بقالة وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مراقبي عام الأغذية بالمديرية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على 57 منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية.

كما تم سحب 45 عينة من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أنه تم ضبط 24 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 43 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير59 محضر للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد موسى، أن الحملة أعدمت 281 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وإعدام 75 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم غير صالحة للاستخدام.

من جهته، أكد صلاح همام، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، استمرار الحملات اليومية على مختلف المراكز والمدن بالتعاون مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

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