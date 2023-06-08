الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمريكا تعلن عن حزم مالية جديدة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بدحر تنظيم “داعش” والتخلص من آفة الإرهاب، فالقتال ضد “داعش” لم ينته بعد، حيث يحاول التنظيم راهنا استغلال الفرص لشن هجمات جديدة.

وأضاف في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد في السعودية، الخميس، إنه بنه سابقا أن أفغانستان وبعض المناطق الإفريقية تشهد ارتفاعا في الهجمات الداعشية.

ودعا بلينكن الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من مسلحي “داعش” الأجانب، معلنا عن تخصيص صندوق لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي ودعم جهود العراق وسوريا في مواجهة التنظيم بقيمة 601 مليون دولار والذي تقدم الولايات المتحدة وحدها فيه 148.7 مليون دولار.

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل على قطع السبل على قدرة داعش على جلب الأموال ومستعدون لتقديم الدعم اللوجستي لإعادة النازحين إلى أوطانهم، وتقديم 130 مليون دولار لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب جنوب الصحراء.

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