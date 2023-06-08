الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع التايوانية: نشر طائرات وسفن وأنظمة صواريخ برية ردًا على الانتهاكات الصينية

وزارة الدفاع التايوانية
وزارة الدفاع التايوانية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن نشر طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردًا على الانتهاكات الصينية.

وكانت أكدت الوزارة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، أن أكثر من 30 طائرة حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج، ردًا على أسئلة من أحد النواب، إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذارًا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة.

وقال: "إنّ على الجزيرة أن تكون في حالة تأهّب هذا العام تحسّبًا لأي دخول مفاجئ للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان".

وكانت الولايات المتحدة قد زعمت في وقت سابق، قيام مدمرة صينية بمناورات "غير آمنة" بالقرب من سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان.

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