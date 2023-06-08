مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق أبشواى السياحى بالفيوم

لقي شخص مصرعه يُدعى"خالد راتب عبدالله" يبلغ من العمر 50 عامًا، ومقيم بقرية الخلطة التابعة لمركز شرطة يوسف الصديق، إثر تصادم الدراجة البخارية الذي يستقلها بسيارة نقل بطريق أبشواي السياحي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية بطريق أبشواي السياحي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص أثناء عودته بعد انتهاء عمله.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة مسن يبلغ من العمر 50 عامًا متأثرًا بإصابة، وتم نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه في مقابر الأسرة.