الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات الإندونيسية تعلن الاستعداد لمواجهة حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت السلطات في إندونيسيا الأربعاء استعدادها لاحتمال انتشار حرائق الغابات والأراضي، وذلك في ظل توقعات العلماء بعودة ظاهرة "إل نينيو" المناخية في النصف الثاني من العام.


وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث عبدول مهاري إن البلاد تشهد بالفعل تزايدا في حرائق الغابات والأراضي إذ ارتفع عدد الحرائق من أربعة حرائق سجلت في مايو إلى 16 حريقا بداية الشهر الجاري، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".


وتوقع المسؤول وقوع المزيد من حرائق الغابات مع بلوغ موسم الجفاف ذروته، إذ لا زالت البلاد في فترة انتقالية بين موسمي الأمطار والجفاف. ووقعت الحرائق المسجلة في أجزاء من "سومطرة" والجانب الإندونيسي من "بورنيو".


وشهدت إندونيسيا آخر حرائق كبيرة في الغابات والأراضي عام 2019 وأسفرت عن تدمير أكثر من 162 ألف هكتار من الأراضي، ما أدى إلى انبعاث 624 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وغازات دفيئة أخرى في الغلاف الجوي. كما تسببت حرائق الغابات في إندونيسيا لعقود في ضباب كثيف وخطير ينتقل لمئات الكيلومترات باتجاه سنغافورة وماليزيا وتايلاند ما يؤثر على صحة ملايين الأشخاص.

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