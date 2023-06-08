سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-6-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات التي سجلها منذ عدة أشهر، بعد أن سجل الدولار منذ بداية العام عدة ارتفاعات متتالية بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 8-6-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع .
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك CIB : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.0475 جنيه
|33.1631 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.4202 جنيه
|38.5526 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.0535 جنيه
|34.1749 جنيه
|100 ين يابانى
|22.1441 جنيه
|22.2180 جنيه
|ريال سعودى
|8.2235 جنيه
|8.2496 جنيه
|دينار كويتى
|100.2349 جنيه
|100.5805 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3957 جنيه
|8.4242 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3351 جنيه
|4.3496 جنيه