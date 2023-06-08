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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-6-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات التي سجلها منذ عدة أشهر، بعد أن سجل الدولار منذ بداية العام عدة ارتفاعات متتالية بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 8-6-2023

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في  بنك القاهرة :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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  • سعر الدولار في بنك CIB :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي الإسلامي:  30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك قناة السويس :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.0475 جنيه33.1631 جنيه
جنيه إسترلينى38.4202 جنيه38.5526 جنيه
فرنك سويسرى34.0535 جنيه34.1749 جنيه
100 ين يابانى22.1441 جنيه22.2180 جنيه
ريال سعودى8.2235 جنيه8.2496 جنيه
دينار كويتى100.2349 جنيه100.5805 جنيه
درهم اماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
اليوان الصينى4.3351 جنيه4.3496 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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