سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-6-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستويات التي سجلها منذ عدة أشهر، بعد أن سجل الدولار منذ بداية العام عدة ارتفاعات متتالية بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 8-6-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية