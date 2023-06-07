الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

100مليون شجرة.. استمرار أعمال غرس أشجار الزينة في بني سويف

المبادرة
المبادرة

واصلت أجهزة الوحدة المحلية بمدن وقرى بني سويف جهودها الميدانية لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وأسفرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع القمامة والمخلفات بمداخل المدينة وشارع ترعة البوصة وصلاح سالم وميدان العبور وشارع بورسعيد ومساكن البشري وحي الزهور وطريق مستشفى الصدر وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف وخلف أبراج الأوقاف وشارع أحمد عرابي.

كما تم استكمال غرس أشجار الزينة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة بمدخل قرية باروط على الطريق الزراعي.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشوارع الرئيسية الطريق الزراعي الفشن المبادرة الرئاسية الوحدات المحلية

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