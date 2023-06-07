"الجارديان": أعمال العنف والتعذيب تثير الذعر في إيطاليا

ألقي القبض اليوم الأربعاء، على خمسة من ضباط الشرطة في مدينة فيرونا الإيطالية بتهمة التعذيب والإيذاء الجسدي ضد المهاجرين والمشردين، كما اتهم اثنان من المشتبه بهم بارتكاب جرائم كراهية عنصرية ضد السود والمهاجرين الأفارقة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقاً للصحيفة أعلن المحققون في فيرونا، أن بعض الضحايا تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والركل حتى الاغماء عليهم، مشيرة إلى أن أعمال العنف والتعذيب ضد المهاجرين أثار حالة من الذعر في قلوب المواطنين.

وفقا للمحققين، قام الضباط بضرب المهاجرين والمشردين أثناء عمليات تحديد الهوية، وتم وضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية، كما اتهم اثنان من المشتبه بهم بإجبار شخص محتجز لأغراض تحديد الهوية على التبول على الأرض ثم استخدامه كـ "ممسحة للتنظيف"، وفقًا لوثائق القضية الواردة في أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وبحسب التقرير فقد تفاخر أحد الضباط الذين اعترض الادعاء مكالماتهم الهاتفية لصديقته بضرب ضحاياه، الذين تعرضوا لإهانات عنصرية وكراهية الأجانب.

وتابع التقرير أنه "لا يمكن إنكار أن جميع المشتبه فيهم قد خانوا ، من خلال سلوكهم ، وظيفتهم، وقمعوا حقوق وحريات الأشخاص الخاضعين لسلطتهم والإساءة إلى كرامتهم كأشخاص، وخلق الفوضى بأنفسهم، وتعريض السلامة العامة للخطر، وارتكاب الجرائم بدلاً من منعهم وكتب المحققون، في هذا الصدد، يستغلون وضعهم بوضوح ، بل يرتكبون تحريفًا احتياليًا في أعمال عامة بسهولة مقلقة.

وقالت إيلاريا كوتشي، عضو مجلس الشيوخ عن تحالف الخضر واليسار، التي اعتقل شقيقها ستيفانو وقتل على يد ضابطي شرطة في روما في عام 2009 ، إنه يتعين اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات الشرطة التي قالت إنها في تصاعد.

وقالت: "نحتاج إلى اتخاذ إجراءات ، بما في ذلك رقم هوية الشرطة وكاميرات المراقبة".

وقالت الشرطة إن الرجال نُقلوا إلى مناصب جديدة بعد أن أنهى المحققون تحقيقا في الوحشية المزعوم، كما نقل قائد شرطة فيرونا، روبرتو ماسوتشي، ضباطًا آخرين على أساس أنهم ربما فشلوا في اتخاذ إجراءات لمنع العنف المزعوم أو فشلوا في الإبلاغ عنه.