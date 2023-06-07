الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بترقية 6280 معلمًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا حمل رقم 212 لعام 2023 بشأن اعتماد ترقية 6280 معلمًا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها والذين استوفوا البرامج التدريبية التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين بموجب قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام (41، 55، 56، 81) لعام 2023.

كان وزير التعليم قد أصدر كتابًا عن ترقية 120 ألف معلم، تأخذ في الاعتبار أقدمية حقوق المعلمين عند الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها عند الترقية.

ونص الكتاب الدورى على أنه اعتبارًا من 1/1/2022 لدفعة 2016 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:
وظائف الأخصائيين الاجتماعيين
والأخصائيين النفسيين
وأخصائيى التكنولوجيا
وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وهم الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وظائف المعلمين محل الترقية بمحافظة الإسكندرية 

واعتبارًا من 1/1/2023 لدفعة 2017 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:
الأخصائيون الاجتماعيون والأخصائيون النفسيون
وأخصائيو التكنولوجيا
وأخصائيو الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما نص الكتاب الدورى على أن: "يصدر المحافظون -كل فى نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية".

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اعتماد ترقية 6280 معلم ـا وظائف المعلمين وزير التربية والتعليم

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