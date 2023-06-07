حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة "أنا أحترق" على يوتيوب

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته العاطفية "أنا أحترق" من ألحانه، من أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وقد طرح "الجسمي" أغنية "أنا أحترق" حصريًا عبر قناته الموسيقية الرسمية في YouTube، من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، الذي قام بتوزيعها موسيقيًا والمكس والماستر الفنان حسام كامل، محققًا من وقت طرحها مشاهدات عالية في القناة الرسمية، وعبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، والمكتبات الموسيقية المتخصصة بعرض وبث الأغنيات.

https://youtu.be/ZQ7SPA4jR44

كان الجسمي قد طرح من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، من رؤيته وألحانه بعنوان "هواه القلب"، حملت كلمات عاطفية واصفاً بها مشاعر القلب تجاه المحبوب.

وقام بتوزيع أغنية "هواه القلب" وعمل المكساج والماستر حسام كامل، وعرضت بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.