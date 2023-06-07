رئيس "صناعة النواب": المنطقة الصناعية ببورسعيد تجربة رائدة تدعو للفخر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والوفد المرافق له، جاء ذلك علي هامش زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأشادت اللجنة بجهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حتى وصلت للنهضة الصناعية الغير مسبوقة التي تشهدها حاليا وأهمية تشجيع الصناعات الوطنية، وحل مشاكل المستثمرين الجادين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وعدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت مؤخرًا، نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات، مؤكدا حرصه على تقديم كامل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد بما يحقق اهداف النهضة الاقتصادية ببورسعيد ، وأهمية تشجيع الصناعات الوطنية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل مشاكل المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بها 464 مصنعًا.

و أشاد الاستاذ معتز محمد محمود، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالنهضة الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تشهدها بورسعيد معربًا عن ثقته التامة في تصدر المحافظة خلال السنوات القليلة المقبلة، لقائمة المناطق الاقتصادية والصناعية الواعدة ، معربًا عن سعادته بجهود محافظة بورسعيد في الارتقاء بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حتى وصلت للنهضة الصناعية الغير مسبوقة التي تشهدها حاليا ،ويطالب بتعميم تجربة بورسعيد علي المحافظات الأخرى.

كما أشاد بجهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المتواصلة، في تقديم الدعم للارتقاء بالصناعة في محافظة بورسعيد، فضلا عن المتابعة الميدانية التى يقوم بها للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل المحافظة .