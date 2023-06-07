عبدالقوى: حل القضية السكنية لا بد أن يتم على 5 محاور رئيسية

أوضح الدكتور طلعت عبدالقوي، خلال كلمته خلال في اللقاء الحواري الذي نظمته محافظة الغربية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن محاور العمل لحل القضية السكنية لا بد أن تتم على خمسة محاور رئيسية هي (تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، توفير خدمات تنظيم الأسرة، خطاب إعلامي وديني مستنير، إصدار حزمة من التشريعات الرادعة للتصدي لعدد من التحديات (التسرب من التعليم، عمالة الأطفال، سن الزواج) والحوافز الإيجابية.

وأضاف عبدالقوي: قائلاً إن اللامركزية في إدارة المشكلة السكانية هي الآلية الفعالة في التعامل مع القضية السكانية، مشيراً إلى نجاح الدولة خلال الأعوام الماضية في تحسين العديد من المؤشرات منها على سبيل المثال لا الحصر انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود من 28.8 في عام 2010 إلى 20,3 في عام 2019، إلى جانب ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من 70,3 عام 2010 إلى 71,8 عام 2019، فضلا عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم.

وخلال الجلسة وجه الدكتور طلعت عبدالقوي الشكر لمحافظ الغربية على سرعة استجابته لتشكيل اللجان النوعية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، حيث قدم ممثلو اللجان النوعية عروضاً تقديمية عن دور كل لجنة وما قامت به خلال الفترة الماضية، الشكر لمحافظ الغربية على تبنيه لكافة القضايا وخاصة القضية السكانية وحرصه الشديد على حضور الاجتماعات الدورية لمجلس السكان الإقليمي، وهو ما يدل على وعيه التام بمدى خطورة هذه القضية.

واستعرضت هبة الشرقاوي عضو المكتب الفني للمحافظ خطة لجنة التدريب، كما استعرضت راندا السملاوي أنشطة لجنة التمكين الاقتصادي، وعرضت الدكتورة سلوى شوقي أهم ملامح خطة لجنة الخدمات وما قامت به من أنشطة، كما استعرض محمود ممتاز مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة خطة لجنة الإعلام وما قامت به خلال الفترة الماضية، واختتم اللقاء بعرض رؤية لجنة التوعية برئاسة النائب طلعت عبدالقوي.