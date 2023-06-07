المؤتمر: مصر تضع على كاهلها دعم الدول الإفريقية فى القطاع الصحى

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الاهتمام المنقطع النظير من قبل القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بالاهتمام بملف الصحة في مصر والذي نهض كثير من خلال المبادرات الصحية وتطوير المنظومة الصحية والدوائية في مصر.

وأعلن صميدة، في تصريحات صحفية، أن مصر تضع على كاهلها دعم الدول الإفريقية في القطاع الصحي وكل ما يتعلق به وهو ما جعل العديد من الدول تطبق بالتعاون مع مصر المبادرات الصحية الخاصة بالأمراض المزمنة وأيضًا في مجال صناعة الأدوية واللقاحات إيمانا بالمسؤولية الملقاة على عاتق مصر في دعم إفريقيا في كافة المجالات على رأسها المجال الطبي.

وأضاف صميدة، مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا للوصول للعالمية والتنمية والاستقرار الذي لن يتحقق إلا بالاهتمام بصحة الإنسان فالعقل السليم في الجسم السليم.