رئيس مرسى مطروح: أعمدة إنارة وتحويل الكهرباء من هوائى إلى أرضى (صور)

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مطروح، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية والعمدة فرج وعزبة العسكر؛ تمهيدًا لأعمال الرصف.

وقال عبدالمجيد، إنه جار تركيب البلدورات والانترلوك لبعض المناطق السكنية ضمن الخطة الاستثمارية 2022 - 2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

أشار رئيس مدينة مطروح إلى أنه تم البدء في وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجّهًا الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.

وأضاف رئيس مرسي مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع التهريب وربطه بشارع الجلاء ورصف الشوارع المتفرعة من عمارات اللوكس حتي شارع عزاز ضمن خطة الرصف للمدينة في رفع كفاءة الطرق الداخلية بالشوارع بالأحياء والعزب.

وأوضح رئيس المدينة، أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس مدينة مرسي مطروح تعمل علي خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بالخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانة المدينة السياحية العريقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.