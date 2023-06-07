الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

أعلنت منذ ساعات قليلة، نتائج الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات، وكثر التساؤل عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 عبر “جوجل”، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، بصفته محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 بنسبة نجاح 80.67%.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023

وبعد طول انتظار يتاح الآن للطلاب وأولياء الأمور القيام بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 من خلال رقم الجلوس أو الإسم من خلال االدستور أو من خلال رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية.

وتنشر “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، تفاصيل نسب نجاح الطلاب وموعد الحصول على نتيجة 3 إعدادي من المدارس. في هذا التقرير.

وناشدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع “فيس بوك”، الطلاب وأولياء أمورهم بمتابعة الصفحة لأن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لعام 2023 سوف تعلن اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس 

ويقدم “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023 من خلال رقم الجلوس أو الإسم، حيث على الطلبة وأولياء الأمور القيام بالاطلاع على ملعب النتيجة وتكون بصيغة PDF، ثم القيام بالضغط على "ctrl" وحرف “f” باللوحة المفاتيح، ثم العمل على كتابة رقم الجلوس وسوف تظهر نتيجة الطاب فورًا بها درجات كل مادة من جميع مواد الفصل الدارسي الثاني ومن المجموع الكلي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023 من خلال رقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القليوبية عبر البوابة الإلكترونية

ومن المتوقع أن سيتم إدراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالترم الثاني 2023 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، للقيام بالاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

  1. الدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية من هنا.
  2. ثم اختيار أيقونة نتائج الصف الثالث الإعدادي من الخدمات.
  3. كتابة رقم الجلوس وثم الضغط على عرض النتيجة.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

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تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

وعن تفاصيل اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لعام 2023، جاءت نسب النجاح كالتالي:

  • نسبة النجاح العامة: تكون 80.67%.
  • نسبة نجاح الإعدادية المهنية: تكون 89%.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2023

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