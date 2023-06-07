الإحصاء: 6.5% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الإفريقى

في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي جولته في منطقة الجنوب الإفريقي، والتي تتضمن زامبيا وموزمبيق وأنـجـولا.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الجنوب الإفريقي (زامبيا وموزمبيق وأنـجـولا)؛ ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.



وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق ليصل الي 30.0مليون دولار عام 2022 مقابل 16.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.8%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى موزمبيق؛ لتصل إلى 29.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 13.32 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.8 %. كما بلغــت قيمــة الواردات المصرية من موزمبيق 950 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.82 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 66%.

وتوضح بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا؛ ليصل الي 23.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13%,

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أنـجولا لتصل إلى 22.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.0 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من انـجولا 96 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 330 ألف دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 71%.

وطبقا لبيانات الجهاز فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا ليصــل إلى 328.9 مليون دولار عام 2022 مقابل 322.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%, وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى زامبيا لتصل 15.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.4مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من زامبيا 313.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 310.7 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وقد سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بموزمبيق 1.8 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.2 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 50.0 %، بينما سجلت تحويلات المصريين العاملين بأنـجولا 817 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 562 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بزامبيا 4.0 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %.

وبلغت قيمة استثمارات زامبيا في مصر 301 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 321 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض 6.2%، وقد بلغت قيمة استثمارات أنـجولا في مصر 97 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 385 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض 74.8%.

وطبقا لتقديرات البعثة فقد بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بـ زامبيا وانـجولا وموزمبيق 640، 600، 500 مصري على الترتيب حتى نهاية 2021.