الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من مشروع "صرف بسنرو" القبلية بالفيوم (صور)

تفقد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي بالفيوم الأربعاء، خلال جولات ميدانية محطات الرفع والمعالجة والبدء في تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي لتوابع قرى إبشواي.

كما تفقد رئيس المركز انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحي بسنرو القبلية ومحطة الرفع وخطوط الانحدار والشبكات وتم التواصل مع رئيس قطاع الكهرباء لإصدار أمر الشغل الخاص بالكابلات علماً بأنه جاري التركيب والافتتاح خلال أيام قليلة، كما تفقد رئيس المركز خزان مياه الشرب بمرفق مياه الشرب والمغذي للمناطق المحرومة بإبشواي ويوسف الصديق كحك والمقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل.

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رئيس مركز إبشواي الفيوم انتهاء مشروع الصرف الصحي سنرو القبلية

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