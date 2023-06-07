الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب غيابها.. تفاصيل إعادة فتاة المرج لأسرتها

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب ابنته "طالبة" عقب خروجها من مسكنها، لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات بينها ووالدتها.

بإجراء التحريات، ومن خلال التعامل الفنى أمكن العثور عليها بمكان تواجدها بدائرة القسم، وبمناقشتها أقرت بتركها مسكن أهليتها بمحض إرادتها إثر خلافات عائلية، واصطحبها والدها للإقامة بصحبة جدتها، وتم استدعاء والد المتغيبة.

وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التعهد مديرية امن القاهرة المرج خلافات الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأزهر يرد على تصريحات منسوبة لـ"الطيب" بشأن "الخلع" ويبين الحكم الفقهى

الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟