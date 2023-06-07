الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ثروة تُقدر بـ 3 تريليون جنيه.. رامي الفارس: "القطاع العقاري الأكثر جذبًا للاستثمارات"

عقارات
عقارات

أشاد المهندس رامي فارس، المطور العقاري، بدور الحكومة لدعم القطاع العقاري والاستجابة لمطالب المطورين العقاريين.

وقال المهندس رامي فارس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البلاد شهدت طفرة عمرانية غير طبيعية على مدار السنوات القليلة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وتابع: “القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي”.

واستطرد “فارس”: “القطاع العقاري يسهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب، وهو ما يجعله أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، وهو ما يستحق الدعم والمساندة الحكومية، خاصة أن هناك إقبال على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا”.

وأكد أن القطاع العقاري يحتاج إلى عدد من التسهيلات من الحكومة للشركات العقارية لدعم القطاع العقارى  أبرزها “توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري و تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري و تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر”.

وأكد الخبير العقاري، أن توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر مطلوب المرحلة المقبلة و تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين

وأوضح أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه وهناك 43 مليون عقار والقطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني . 

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