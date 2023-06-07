الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل سفره للمغرب.. الخطيب يستقبل طفل من ذوي الهمم بالأهلي (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل أحمد محمود عبدالعزيز، من المنصورة، 9 أعوام الطالب بالصف الرابع الابتدائي بالمعهد الأزهري من ذوي الهمم الذي طلب لقاء بيبو والتقاط الصور التذكارية معه.

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وعبر الخطيب عن سعادته بزيارة الطفل أحمد للقلعة الحمراء واهدي رئيس النادي الأهلي للطفل أحمد تي شيرت الأهلي بتوقيع  بيبو.

كان الطفل أحمد محمود عبد العزيز، ابن مدينة المنصورة، أعلن عن أمنيته بلقاء رئيس الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقام النائب طارق عبدالهادي عضو الشيوخ بالدقهلية والألفي نبيل، أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بامانة شرف المنصورة بحزب مستقبل وطن، بتنسيق الزيارة مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي.

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وحددت إدارة النادي موعد الزيارة الأربعاء، بعد لقاء النادي الأهلي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة والتي فاز فيها الأهلي المصري على نظيره المغربي الوداد البيضاوي بهدفين مقابل هدف واحد، وقبل سفر الخطيب مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، غدًا، لملاقاة الوداد المغربي لمباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال والمحدد إقامتها الأحد المقبل.

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محمود الخطيب النادي الأهلي المنصورة الصف الرابع الابتدائي معهد

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