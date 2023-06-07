إعلان مرحلة جديدة من الخدمات بـ3 أحياء بدمياط الجديدة

قام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، برفقة عبد الحميد السنباطي نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على التنمية، واللجنة المشكلة، بتفقد معدات شركة المنصورة للخدمات البيئية واستعراض نماذجها والسيارات الحديثة، وعرض الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تتضمن أعمال النظافة العاملة، والجمع المنزلي للأحياء الثالث والرابع والخامس، وجنوب الحي الرابع وغرب الجامعة ومداخلها بالمدينة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١٠٧٩٧٦٠ مليون جنيه، لخدمة المواطنين.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على دعم منظومة التنمية والنظافة لتوفير جميع الخدمات البيئية للسكان والحفاظ على المظهر الجمالي لتواكب المشروعات القومية للإسكان، بالإضافة إلى المشروعات الحالية. كما أكد على أهمية متابعة الأعمال وإعداد تقارير يومية بالإنجازات.

وأضاف أنه يتم تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وأنه يتم الحرص على نظافة المدينة والتخلص من الحشرات بشكل فعال، خاصةً مع قرب المصفيات من المدينة واقتراب مواسم الربيع والصيف.

أشار رئيس الجهاز إلى تنظيم حملات مكافحة للحد من انتشار الحشرات الطائرة، وخاصة الذباب والبعوض، في جميع أنحاء المدينة، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة. وأوضح أن عمليات المكافحة تتم باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ، بالإضافة إلى المكافحة الأرضية لبؤر توالد يرقات الذباب والبعوض، دون تجاوز عدد الحملات المقررة لتحقيق الغرض منها. وأكد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء نهائياً على هذه الظاهرة وما تسببه من معاناة للمواطنين.