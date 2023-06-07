هل يعود طارق حامد إلى الزمالك الموسم المقبل؟

يترقب مسئولو نادي الزمالك، موقف طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إنهم علموا بإمكانية رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة؛ بسبب الصفقات والتدعيمات الجديدة للفريق السعودي في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزمالك بدأ التواصل مع وكيل طارق حامد للحديث معه وإقناعه بعودة اللاعب من جديد في الموسم المقبل حال رحيله عن صفوف اتحاد جدة.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أبلغهم بأن اتحاد جدة لم يخطر طارق حامد بأي قرار رسمي حتى الآن، واللاعب يمتلك من الأساس عدة عروض من السعودية حال رحيله عن اتحاد جدة لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

وكان طارق حامد قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وازداد أسهم رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة بعد اقتراب حامل اللقب من ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي.