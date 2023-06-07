الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون، مؤكدا على ضرورة العمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء من أعمال التنفيذ في موعدها وفقا للجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التي سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقري الريف المصري. 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسي واللواء هشام السودانى مسئول متابعة المشروعات القومية  بمجلس الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء،  ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمكتب الفنى  بالديوان العام.

واستعرض محافظ المنوفية، آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة و نسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون و الشهداء، و الوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها.

و قد شدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق و المواقف النموذجية  بقري مركز أشمون و الشهداء خلال أسابيع ، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود و التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

اجتماعه اليوم استعراض أشمون الاجتماع الدوري افتتاحها الرئاسية حياة كريمة

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

السيسى: لدينا الخبرة ومستعدون للتعاون مع أنجولا فى مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟