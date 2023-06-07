محافظ المنوفية يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون، مؤكدا على ضرورة العمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء من أعمال التنفيذ في موعدها وفقا للجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التي سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقري الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسي واللواء هشام السودانى مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمكتب الفنى بالديوان العام.

واستعرض محافظ المنوفية، آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة و نسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون و الشهداء، و الوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها.

و قد شدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق و المواقف النموذجية بقري مركز أشمون و الشهداء خلال أسابيع ، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود و التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .