الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور يثمن جهود الرئيس السيسى للحفاظ على الوطن

مرتضى منصور
مرتضى منصور

ثمن المستشار مرتضى منصور، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة للحفاظ على الوطن، فضلا عن تحقيق إنجازات كبيرة كانت حجر الأساس للمشروعات الكبرى بالفترة الأخيرة.

ويعقد مرتضى منصور مؤتمراً صحفيًا بمكتبه في المهندسين، لتوضيح بعض الأمور التي وصفها بالهامة والخطيرة، حول مستقبله  السياسي، وموقفه من العودة لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي الأيام القليلة الماضية، طعن منصور على قرار عزله من منصبه المستند إلى الحكم بحبسه شهرا.

مرتضى منصور السيسي الشكر للرئيس السيسي علي انجازاته الأخيرة إنجازات مؤتمره الصحفي التحية والشكر للرئيس

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