الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى عاجل للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التى تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة المتكررة سنوياً، حيث إن التعليم هو أحد أهم أعمدة الدولة ومؤشر تقدمها، وذلك نظراً لما يحدث من تسريب للامتحانات سنوياً.

وتساءل النائب عن الإجراءات التى تمت تجاه من يقومون بهذه التسريبات وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضى من مظروف الأسئلة الاحتياطية.

واختتم النائب حديثه قائلا: "يجب على الوزارة وضع حد لهذا الأمر المتكرر سنويا".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تواجه احتيالا في امتحانات الثانوية العامة بحزم والتي من المقرر أن تبدأ في 12 يونيو المقبل، بحصر جميع صفحات الغش الإلكترونية والتسريبات في الامتحانات قبل بدء الامتحانات، وتم إبلاغ جهات التحقيق عبر الإنترنت للتعامل معها، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، على منع دخول أي وسيلة إلكترونية سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة لوحية، إلى لجان الامتحانات سواء من الطلاب أو المراقبين ومنع الطلاب من أخذ الأوراق المتعلقة بمادة الاختبار.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قامت بالتأكيد على البحث عن الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخولهم بوابة المدرسة، وقبل بدء لجنة الامتحانات للتأكد من عدم وجود هواتف ذكية، موجهة جميع مديرياتها التربوية بعدم إجراء امتحانات لطلبة الثانوية العامة في اللجان التي شهدت تزويرًا وأعمال شغب خلال السنوات الماضية والتي عُرفت في وسائل الإعلام بأبناء لجان كبار السن.

الإجراءات الامتحان الامر الامتحانات الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الهيئة البرلمانية للحزب الهيئة البرلمانية الثانوية العامة لعام 2023 الثانوية العام التربية والتعليم التحقيق التربوى

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