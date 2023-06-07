الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"لو ناوي تحج".. أدوية ضرورية يجب أن تسافر معك أبرزها البخاخات (فيديو)

جريدة الدستور

قدم الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، روشتة طبية بأهم الأدوية التي يجب أن تكون مع الحجاج، أثناء رحلتهم، مؤكدا أنه يجب على المرضى من الحجاج اصطحاب العقاقير الخاصة بهم بشكل يومي بكميات كافية قبيل سفرهم إلى المشاعر المقدسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لو حد عنده سكر وبيتعالج من الإنسولين لازم ياخده ومعاه حاجة بتبرد علشان يحافظ على درجة الحرارة"، مشددا على ضرورة اصطحاب مرضى الصدر والحساسية للبخاخات الخاصة بهم حتى خلال أداء المناسك نظرا للزحام هناك والذي يؤدى إلى الإصابة بالسعال المستمر والأزمات بالنسبة لبعض الحجاج.

وأوضح ضرورة الالتزام بالحصول على الأدوية الخاصة بأمراض البرد والنزلات المعوية، وذلك من خلال استشارة الصيدلي أو الطبيب قبيل السفر، مع ضرورة الابتعاد تماما عن المضادات الحيوية إلا إذا أوصى به الطبيب، مع الأخذ في الاعتبار بأهمية التنويه على الصيدلي بالحالة الصحية والأمراض المزمنة التي يعاني منها وخاصة الضغط والذي قد تسبب أدوية البرد ارتفاعه في بعض الأحيان.

وأكد سامح سرور، ضرورة ارتداء المسافرين لأداء مناسك الحج الكمامات، معتبرها ضرورة ملحة وليس للوقاية فقط، وخاصة أن هناك حجاج قادمين من الدول الآسيوية.

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