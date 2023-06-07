الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

7.8 مليون جنيه حصيلة بيع 9 محلات ووحدات إدارية وصيدلية ببورسعيد الجديدة

مزاد
مزاد

عقدت مدينة بورسعيد الجديدة، جلسة مزاد علني برئاسة المهندس خالد شاهين، المشرف على المدينة، لبيع عدد من المحلات التجارية بهدف توفير كافة الخدمات التي تحتاجها الأسر داخل المدينة، فضلا عن توفير فرص عمل. 

وقال شاهين إن المزاد يتضمن بيع 9 محالّ تجارية وصيدلية بالإضافة إلى وحدتين إداريتين بالسوق التجاري وبالدور الأرضي بعمارات الإسكان الاجتماعي، ما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات الجديدة وجهاز المدينة بمناطق الإسكان الاجتماعي، مضيفا أنه وصل أعلى سعر بالمحالّ بالسوق التجاري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي (42.500) ألف جنيه للمتر المسطح، كما وصل أعلى سعر للمتر بالمحالّ التجارية بالدور الأرضي بعمارات الإسكان الاجتماعي (22.500) ألف جنيه للمتر المسطح، كما بلغ سعر المتر للوحدات الإدارية 11 ألف جنيه.

وأعلن المهندس خالد شاهين أن إجمالي بيع المزاد 7.800 مليون جنيه، حصيلة بيع 9 محالّ تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 م2 بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 6 وحدات مهنية وإدارية، بمساحات بين 34 و90 مترا مربعا بأنشطة مختلفة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي الأول.

المزاد العلني بورسعيد الجديدة المحلات حصيلة صيدلية وحدات إدارية

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