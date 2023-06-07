حمادة هلال يكشف كواليس "متحملاني" ويوضح حقيقة كليب "صاحبي"

تحدث الفنان حمادة هلال، عن أغنيته الجديدة "متحملاني"، وكواليسها، مؤكدًا أنها من أقرب الأغاني لقلبه، والتي كان من المقرر إتاحتها بالأسواق قبل شهر رمضان، ولكن انشغاله بمسلسل "المداح"، عطّل خروجها للنور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن أغنيته الجديدة "متحملاني"، تحمل رسالة تخص كل شخص وشريك حياة تحمل شريكه في مشوار حياته، مؤكدًا أنه يهديها لزوجته وشريكة حياته.

وتابع: "هيكون في كليب لأغنية "متحملاني" وهيكون معمول بشكل خفيف لايت كوميدي".

وعن أغنية "صاحبي"، أوضح أنها أُسيئ فهمها نظرًا لتصوير الكليب بصحبة "كلب"، ولكنه لم يقصد أن يصل المعنى بالصورة التي وصلت للبعض ولكن أراد استغلال وجوده في أمستردام وجاءت له الفكرة وخاصة أن الكلاب من أوفى الأصدقاء ولكنه لم يتطرق لفكرة استبدال الأشخاص بالكلاب.

وكشف الفنان حمادة هلال، أن هناك ألبوم كامل بصدد طرحه بالأسواق خلال فترة الصيف، وسيبدأ الإعداد لطرحه في آخر يونيو الجاري، حيث يتم طرح أغنية تلو أخرى على مدار شهور الصيف.