الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حمادة هلال يكشف كواليس "متحملاني" ويوضح حقيقة كليب "صاحبي"

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال

تحدث الفنان حمادة هلال، عن أغنيته الجديدة  "متحملاني"، وكواليسها، مؤكدًا أنها من أقرب الأغاني لقلبه، والتي كان من المقرر إتاحتها بالأسواق قبل شهر رمضان، ولكن انشغاله بمسلسل "المداح"، عطّل خروجها للنور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن أغنيته الجديدة "متحملاني"، تحمل رسالة تخص كل شخص وشريك حياة تحمل شريكه في مشوار حياته، مؤكدًا أنه يهديها لزوجته وشريكة حياته.

وتابع: "هيكون في كليب لأغنية "متحملاني" وهيكون معمول بشكل خفيف لايت كوميدي".

وعن أغنية "صاحبي"، أوضح أنها أُسيئ فهمها نظرًا لتصوير الكليب بصحبة "كلب"، ولكنه لم يقصد أن يصل المعنى بالصورة التي وصلت للبعض ولكن أراد استغلال وجوده في أمستردام وجاءت له الفكرة وخاصة أن الكلاب من أوفى الأصدقاء ولكنه لم يتطرق لفكرة استبدال الأشخاص بالكلاب.

وكشف الفنان حمادة هلال، أن هناك ألبوم كامل بصدد طرحه بالأسواق خلال فترة الصيف، وسيبدأ الإعداد لطرحه في آخر يونيو الجاري، حيث يتم طرح أغنية تلو أخرى على مدار شهور الصيف.

حمادة هلال متحملاني أغنية متحملاني أغنية صاحبي كلب أغنية صاحبي

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث التعاون بين البلدين

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المعهد الكورى للتكنولوجيا

يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"