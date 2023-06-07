الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل عرض إنتر ميامى الأمريكى لخطف ميسى من الهلال وبرشلونة

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن العرض المغري من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام أسطورة إنجلترا السابق، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رحل عن الفريق هذا الصيف مع انتهاء عقده.

ودارت الكثير من الشائعات بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي، لتمثيل نادي الهلال في الوقت الذي ترك به برشلونة باب عودة أسطورته مفتوحًا. 

وتحول مسار اللاعب في الـ24 ساعة الماضية سريعًا لإنتر ميامي الذي اقترب من ضم بطل العالم.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن إنتر ميامي عرض على ميسي عرضًا مغريًا يتضمن حصة أرباح من شركة "أبل وأديداس" والاستحواذ على فريق أمريكي بعد الانتهاء من عقده.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن رابطة الليجا وافقت على الخطة الاقتصادية لنادي برشلونة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده لابورتا مع مسئولي رابطة الليجا صباح الإثنين، حيث تمت الموافقة على الخطة التي قدمها رئيس النادي الكتالوني، والتي تستمر لثلاثة أعوام، وهو الأمر الذي يتيح لبرشلونة حل بعض الأمور المتعلقة بقائمة اللاعبين، على غرار إكمال تسجيل غافي، كما ستتيح الخطة الفرصة أمام النادي للتعاقد مع ميسي.

إنتر ميامي ليونيل ميسى ميسى باريس سان جيرمان الفرنسي الدوري السعودي الهلال برشلونة

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