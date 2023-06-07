مختار نوح لـ الشاهد: مرسى لم يكن يعرف ما هو سد النهضة

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن محمد مرسي لا يصلح لأن يفكر ويبتكر ويؤدي وينتج ويمتلك منهجًا، حيث عرض عليه قضية سد النهضة، وهو لا يعرف ما هو سد النهضة، معقباً: "مرسي لغاية ما قعد لاجتماع لم يكن يعرف الاجتماع مذاع أم لا".

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مرسي لم يكن له مساعدين، لأنه كان يأخذ المسألة بشكل "غيروا السجاد، نقعد على الأرض، المسائل لم تفيق عنده لوقت قريب".

وأشار إلى أنه يمكن وصف مرسي بأنه إنسان أبسط من البساطة لتحت درجة الصفر، لم يكن يصلح لأن يكون رئيس جمهورية ولا مدير شركة.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.