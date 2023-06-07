مختار نوح: الإخوان كانوا يرون أن من لايقول "مرسى راجع" فقد كفر بالله

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إنه صار على قدمه لمسافة 5 كيلو يوم 30 يونيو، وذلك فرحًا لدرجة الطفولة، وكان يشعر بميلاد جديد لأنه كانت يتمنى أن يحدث ذلك وقد حدث، وأنه لم يكن يتخيل أن يصل لهذا السن الذي يرى فيه هذا اليوم.

وأضاف “نوح”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرحته "زقططته"، استمرت لمدة 3 سنوات، وكان من ضمن الأحداث أنه جلس مع بعض الشخصيات وهذا من حسن حظه واكتشف طبيعة الناس التي ساعدت على قيام الثورة، أو ناس باركت العمل مثل اللواء العصار يحتاج لكتب.

وأوضح أنه عرفه لأنه من البحيرة وهذه العبقرية طلعت اكثر من المتوقع، و المشير السيسي هو التواضع لديه طبيعة ولا يستطيع تغيرها والمستشار عدلي منصور، وتساءل هل اختار الله هذه الكوكبة لهذه الفترة بالذات، فهذه الفترة استوعبت شخصيات وفي نفس الفترة ترى الغرور من الإخوان والثقة بالغدر ومن لا يقول أن “مرسي راجع” فقد كفر بالله ألفاظ تدل على كفر شديد وطبيعة لابد أن تتغير.

الدارس لتنظيم الإخوان يعرف أنهم ما ينفعش يقعدوا

وتابع: "استخدام تعبير "العسكر"، كان عبيط، فهل يستخدمه ليخيف من أمامه فهي تعبيرات عبيطة لا تجدي، مؤكدًا أن اي واحد دارس لتنظيم الإخوان يعرف أنه ما ينفعش يقعد ووقتها تهكموا عليه وقالوا يعني الحزب الوطني يقعد، فرد عليهم، إنه ممكن يكون ظالم ولكنه يعرف الحكم، ومن يدرس الإخوان يعرف أنهم لن يستمروا أسبوع".