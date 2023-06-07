الباز: الحكومة واعية بالمشاكل الأساسية ولديها خطة وإجراءات عاجلة للخروج من الأزمة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار توقف الحكومة عن الاقتراض إلا بشروط ميسرة ولمشروعات لها بعد تنموي.

وأوضح خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الحكومة اقترضت لأن سياسة القروض كانت طبيعية في بلد تحتاج للتنمية لكنها قليلة الموارد، وتوسعنا في القروض لأن المشروعات التي نحتاجها في خطة التنمية الشاملة كثبرة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى ظهرت معوقات.

وأردف: "من هذه المعوقات أننا وضعنا أموالًا ضخمة في الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، وضخ أموال هائلة في الحماية الاجتماعية، هذه المعوقات الاقتصادية زادت الأزمة".

وأكد الباز، أن الحكومة واعية بالأزمة وعندها إجراءات عاجلة، فسبق أن أصدرت وزارة التخطيط دراسة بينت فيها تحديات الاستثمار في مصر، وقالت إن من أبرز تحديات الاستثمار في مصر، هو عدم الوضوح والاتساق والشفافية في القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وعدم عدالة المنافسة وتراجع دور دور القطاع الخاص، وعدم تحديد أولويات التنمية لتوجيه سياسة الاستثمار تحو خدمة أهداف التنمية، واحتدام المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات وأساليب غير تقليدية، وغياب الحوكمة الرشيدة وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة للدولة.

ولفت إلى أن الحكومة لديها خطة قدمتها وزارة التخطيط، في مايو الماضي كانت تتضمن التوقف عن الاقتراض الأجنبي إلا لتمويل عجز الموازنة، ومنع التعامل داخل مصر بغير الجنيه المصري، بالإضافة إلى مراجعة كافة المشروعات القومية، للنظر في إمكانية تأجيل بعضها خاصة في قطاعي النقل والتعليم العالي، ومراجعة إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن إجراءات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وأخرى لترشيد استخدام النقد الأجنبي.