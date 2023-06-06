الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": 30 يونيو ميلاد جديد للدولة.. والإخوان وصفوها بزوبعة فنجان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز مع مختار نوح

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إن 30 يونيو أول ما يتبادر للذهن أنها نوع من الميلاد الجديد، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة كان هناك نوعًا من الميوعة في التعامل مع الإخوان، وكان المواطن يفتتن من طريقة معاملة الدولة للإخوان ويظن أنهم جزء منها لأنه يراهم في الإعلام والبرلمان مما جعل لدى الإخون ثقة وتعالي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو صلته بالإخوان المادية لم تنقطع، ولكن الصلة التنظيمية انقطت من 2004، وكان دائمًا ما يقوموا بعرض أمور يمكن يرجع لعقله ويفكر في الانتماء للجماعة.

وتابع، “حضرت تجربة مناقشة 30 يونيو داخل مكتب الإخوان، وهل ستكون موجودة أم لا من الأساس”، مشيرًا إلى أنه وصل للشعب والمناطق أن 30 يونيو، زوبعة في فنجان وهذا البيان الذي صدر من خيرت الشاطر، ووزع على المكاتب الإدراية في هذا الوقت، ووصله هذ الأمر من أصدقائه الذين مازالوا بالجماعة انهم سيظلوا 50 عامًا ولم يكن قد صدر قرار القطيعة معه، مؤكدًا أن بعد 30 يونيو وانضمامه للمسيرة تم تكفيره وأصبح خائنًا وعميلًا ولديه اتصالات مشبوهة.

الإبلاغ عن جرائم الإخوان

وأردف، أنه تم تعميق الأمر بعد أحداث حلمية الزيتون، ومدينة نصر، واغتيال الشهيد هشام بركات، واغتيال الضابط محمد مبورك، وحضر هذه الأحداث وبدأ يشن حملة مقابلة على الإخوان وكانوا يعتقدون الاكتفاء بالإدانة وإظهار العيوب ولكنه انتقل لمرحلة أكبر وهي أن الإبلاغ عن الإجرام واجب.

30 يوينو الإخوان جرائم الاخوان اغتيال الشهيد هشام بركات خيرت الشاطر

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